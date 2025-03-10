Иркутская область заняла 66 место по уровню безработицы среди регионов России

Эксперты оценили его в 3% – средний срок поиска работы в Приангарье составил 3,2 месяца. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Уровень безработицы в IV квартале 2024 года Уровень безработицы к аналогичному периоду 2023 года в п.п. Среднее время поиска работы в III квартале 2024 года 23 Красноярский край 1,7% 0 6 мес. 44 Новосибирская область 2,1% -0,9 4,4 мес. 66 Иркутская область 3% -0,6 3,2 мес. 75 Республика Бурятия 4,3% -1 7,8 мес.

Москва лидирует с уровнем безработицы 0,9% – исторический минимум. Ниже 1,5% безработица также в Амурской, Калужской, Новгородской областях, ХМАО-Югре, ЯНАО, Нижегородской, Свердловской областях, Башкортостане и Удмуртии.

Безработица ниже среднего российского уровня в 53 регионах, в 30 – выше, включая два региона с показателем свыше 10%.

Самый высокий уровень – в республиках Северного Кавказа, особенно в Ингушетии (25,5%). Снижение безработицы отмечено в 76 регионах, особенно заметно в Кабардино-Балкарии (-4%), Архангельской области (-3,3%) и Карачаево-Черкесии (-3,1%).

Рост безработицы зафиксирован лишь в трех регионах: Чукотка (+0,6%), Кемерово (+0,1%) и Хакасия (+0,1%).