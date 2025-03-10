Иркутская область заняла 66 место по уровню безработицы среди регионов России

Эксперты оценили его в 3% – средний срок поиска работы в Приангарье составил 3,2 месяца. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Уровень безработицы в IV квартале 2024 года
|
Уровень безработицы к аналогичному периоду 2023 года в п.п.
|
Среднее время поиска работы в III квартале 2024 года
|
23
|
Красноярский край
|
1,7%
|
0
|
6 мес.
|
44
|
Новосибирская область
|
2,1%
|
-0,9
|
4,4 мес.
|
66
|
Иркутская область
|
3%
|
-0,6
|
3,2 мес.
|
75
|
Республика Бурятия
|
4,3%
|
-1
|
7,8 мес.
Москва лидирует с уровнем безработицы 0,9% – исторический минимум. Ниже 1,5% безработица также в Амурской, Калужской, Новгородской областях, ХМАО-Югре, ЯНАО, Нижегородской, Свердловской областях, Башкортостане и Удмуртии.
Безработица ниже среднего российского уровня в 53 регионах, в 30 – выше, включая два региона с показателем свыше 10%.
Самый высокий уровень – в республиках Северного Кавказа, особенно в Ингушетии (25,5%). Снижение безработицы отмечено в 76 регионах, особенно заметно в Кабардино-Балкарии (-4%), Архангельской области (-3,3%) и Карачаево-Черкесии (-3,1%).
Рост безработицы зафиксирован лишь в трех регионах: Чукотка (+0,6%), Кемерово (+0,1%) и Хакасия (+0,1%).