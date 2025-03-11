«Цель – стать банком первого выбора». Александра Макарова, ВТБ, – о стратегических планах и амбициях банка в регионе

Почти каждый четвертый житель Иркутской области пользуется банком ВТБ – таковы итоги 2024 года. По словам управляющего ВТБ в Иркутской области, вице-президента Александры Макаровой, в прошлом году увеличилась и сумма сбережений граждан, и средний размер депозита в банке, и – вопреки прогнозам – кредитный портфель. Почему не схлопнулось кредитование? На что продолжают получать финансирование люди и компании? И стоит ли ждать оттока вкладов? Об этом и многом другом – в нашем интервью.

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент. Фото: Андрей Фёдоров

«Хотим нарастить клиентскую базу»

Год назад ВТБ в Иркутской области отчитался о 413 тысячах активных розничных клиентов и поставил задачу увеличить клиентскую базу еще на 20%. Удалось ли достичь цели?

– На конец 2024 года мы обслуживали уже почти 500 тысяч клиентов-физических лиц. Иными словами, практически каждого четвертого жителя области, или 44% экономически активного населения Приангарья. Это, пожалуй, один из самых высоких показателей среди всех региональных отделений ВТБ.

В том числе у нас и самое большое, по сравнению с другими отделениями банка в России, количество клиентов старшего возраста, получающих пенсию на карточку банка. За прошлый год их число увеличилось на четверть и превысило 65 тысяч человек.

Плюс, мы обслуживаем 19,9 тысячи клиентов из числа среднего и малого бизнеса. И это не просто открытые счета, а именно активные клиенты – те, кто систематически работает с банком, пользуясь различными продуктами.

В 2025-м планируете сохранить динамику?

– У нас очень амбициозные планы: мы намерены удвоить клиентскую базу.

Одна из стратегических целей ВТБ – стать банком первого выбора. Сегодня можно ведь иметь несколько карт в разных банках. Мы хотим, чтобы нас рассматривали в первую очередь.

«Развиваем программы лояльности»

Фото: Андрей Фёдоров

За счет чего ВТБ планирует повышать привлекательность в глазах пользователей?

– Прежде всего, за счет наших программ лояльности и проекта «Семейный банк». С прошлого года каждый наш клиент может в онлайн-банке создать группу, подключив помимо себя еще пять человек, и получать различные преференции. Например, можно выбрать до 10 категорий кешбэка на группу. В том числе – дополнительный кешбэк на покупки в супермаркетах (по нашим наблюдениям, это самая востребованная категория, ею пользуются около 60% пользователей). Можно оформить бесплатную подписку ВТБ Плюс на два месяца с надбавкой к накопительному счету, получить скидки на страховые продукты, на услуги ВТБ-mobile.

Статистика показывает, что самыми активными пользователями «Семейного банка» становятся женщины от 35 до 45 лет. Как правило, в группу включают родственников: родителей, детей, супругов – и друзей.

Признаем, предложения ВТБ по кешбэкам – одни из самых интересных на рынке...

– Это очень популярное направление. У нас им пользуются не менее 80% розничных клиентов. А в целом, по прогнозам ВТБ, российские банки в 2025 году выплатят пользователям своих программ лояльности от 400 до 500 млрд рублей.

Вы можете каждый месяц выбирать категории, в которых будете получать кешбэк. Наша система интересна тем, что банк анализирует траты по карте и на следующий месяц предлагает кешбэк на ту категорию, которой вы больше всего пользуетесь. И чем дольше вы используете карту ВТБ, чем более «понятным» пользователем вы становитесь, тем точнее предложение.

Самое приятное: в 2024 году мы перешли на выплаты в рублях, а не в бонусах. Это позволило существенно прирастить число наших клиентов.

Какие еще инструменты помогают привлекать новых клиентов?

– Мы планируем расширять расширять возможности пользователей в рамках партнерских сервисов – в сфере транспорта, телекома, маркетплейсов, чтобы увеличить набор преимуществ, которые дают карты ВТБ.

Сохраняются реферальные программы: вознаграждение за каждого приведенного клиента – на пенсионное, на зарплатное обслуживание. Причем и тому, кто привел, и тому, кто пришел.

В прошлом году у нас появилась опция выездного сервиса – курьерская доставка оформленных онлайн крат. На сегодняшний день она охватывает 81 населенный пункт Иркутской области в радиусе от 50 до 140 километров от крупнейших допофисов ВТБ. Таким образом, 80% жителей региона – а это почти 2 млн человек – получили возможность заказать и получить на дом карту, а с ней – и консультацию по продуктам банка.

«Банковские депозиты были и остаются простым и удобным инструментом»

Фото: Андрей Фёдоров

Высокая ставка Центробанка сохраняется – это стимулирует россиян больше сберегать. Вы почувствовали приток средств на депозиты и вклады?

– Конечно. За прошлый год объем депозитов и текущих счетов клиентов ВТБ в Иркутской области увеличился на 28%, при том что в среднем объем сбережений жителей региона, по данным Банка России, за год увеличился на 23%. На сегодня из 125,5 млрд рублей, размещенных у нас населением, почти 95 млрд находятся именно на депозитах и накопительных счетах.

Средние суммы вкладов в сравнении с прошлым годом тоже выросли – на 16-17%. На сегодня это 468 тысяч рублей на депозите, 123 тысячи рублей – на накопительном счете.

Большая часть сбережений – это вклады сроком на полгода-год. Размещать средства на более длительный период люди и раньше не были готовы, и сейчас не особо стремятся. Это и понятно: доходность на краткосрочных депозитах – на 3-6 месяцев – сейчас намного привлекательнее. И, пока ставка ЦБ не пойдет вниз, а этого не произойдет, по нашим прогнозам, как минимум еще три-четыре месяца, банки будут предлагать хорошие условия.

В целом наш портфель привлеченных средств по итогам года составил 174 млрд рублей. Из них на розницу приходится 125 млрд рублей (эта сумма за год выросла на 5%), а на малый и средний бизнес – 42 млрд (рост 27%). Еще примерно 7 млрд рублей – это средства корпораций.

А что будет, когда ставка Центробанка снизится? Ожидаете ли вы оттока клиентских денег?

– Вопрос в том, куда эти средства вложить. Не у всех достаточно денег, чтобы инвестировать в недвижимость.

Есть, конечно, металлические счета, инвестиции в драгметаллы – цена на золото, например, в прошлом году поднялась на 43%. И это вызвало определенный интерес: инвестиции в золото выросли на 24%, в общей сложности на руках у наших клиентов сейчас находится 20,5 кг металла.

Но ведь это не самый гибкий инструмент с точки зрения ликвидности: золотой слиток за две минуты не продашь. А с депозита снять деньги можно в любой момент. К тому же ВТБ предлагает в качестве альтернативы накопительные счета – тоже с хорошей доходностью, причем не привязанной к срокам размещения средств. В любой момент можно положить деньги, в любой момент – снять, а проценты начисляются ежедневно на остаток на счете. Для огромного количества людей это очень удобно.

Так что банковские депозиты были и останутся простым и малорисковым инструментом.

«Кредитование не схлопнулось»

2024 год принес немало новых вводных в сферу кредитования: быстрый рост ключевой ставки, отмена ипотеки с господдержкой, ужесточение рисковой политики ЦБ... Как все это сказалось на объеме выданных кредитов? Правда ли, что кредитование «схлопнулось»?

– Нет, конечно, кредитование не схлопнулось, хотя «охлаждение» рынка мы наблюдаем: со второй половины года выдачи кредитов снижались – как у ВТБ, так и в целом по России.

Тем не менее в прошлом году ВТБ в Иркутской области выдал населению около 31 миллиарда рублей. Это на 30% меньше, чем в 2023-м, но в целом розничный кредитный портфель банка вырос на 7%. По итогам года он составил 98 млрд рублей.

Из них 51,9 млрд – это ипотека. Примерно 70% этой суммы приходится на льготную семейную программу – мы не испытывали нехватки лимитов, как это было с некоторыми другими банками, и продолжали выдавать ее в течение всего года.

На треть увеличился суммарный лимит выданных кредитных карт – до 5,1 млрд рублей. Рекордную динамику показали автокредиты – 149%, общая сумма достигла 7,7 млрд. Дайвером выдачи, как и год назад, стал китайский автопром.

Единственное направление, которое продемонстрировало спад, – это кредиты наличными, но это и понятно, учитывая экстравысокие ставки и ужесточение рисковой политики.

Как меняется спрос со стороны корпоративных заемщиков?

Спрос на кредиты у бизнеса есть – прежде всего, в жилищном строительстве. Каждый третий дом, который строили в Иркутске в 2024 году, возводился на проектном финансировании ВТБ. В прошлом году с помощью наших средств строилось девять крупных жилых комплексов, четыре из них уже введены в эксплуатацию.

В целом мы фиксируем рост кредитного портфеля среднего и малого бизнеса на 6%, по итогам 2024 года он составил 44, 2 млрд рублей. Почти в полтора раза увеличилась сумма банковских гарантий, предоставленных ВТБ по Иркутской области – до 12,2 млрд рублей. Это в основном инфраструктурные проекты, жилищное и коммерческое строительство.

Что будет с кредитованием дальше? Какие у вас прогнозы?

– Безусловно, этот рынок в ближайшем будущем продолжит охлаждаться: Центральный банк стимулирует нас более взвешенно подходить и к суммам, и к срокам, и к долговой нагрузке клиентов. Но это не значит, что кредитование будет совсем свернуто – мы будем двигаться в сторону увеличения доли качественных заемщиков с высоким рейтингом.

Интеграция «Открытия» завершилась. На очереди – «Почта банк»

В 2024 году ВТБ завершил интеграцию банка «Открытие». Ждать ли нам новых слияний?

– В этом году у нас новая амбициозная цель – присоединение Почта Банка. Процесс займет примерно два года и должен завершиться в 2026-м.

До конца марта поэтапно стартуют продажи продуктов ВТБ через семь клиентских офисов Почта банка в Иркутской области. В августе мы начнем брать под свое крыло точки, которые находятся в почтовых отделениях, их 52. Последним этапом – в конце года – все сотрудники самой «Почты России», которые по совместительству продавали продукты Почта Банка смогут оформлять продукты и сервисы ВТБ. Таким образом, у банка заработает 352 дополнительных окна.

Сегодня немало деревень, где нет банкоматов, поэтому получить пенсию, например, люди могли только через почтовые отделения. Так что эту опцию ВТБ тоже возьмет на себя.

Нужно ли будет переоформлять карты, кредитные договоры клиентам Почта Банка после присоединения?

– Это далеко не первый банк, который ВТБ присоединяет и у нас уже обкатана технология бесшовного перехода. Другое дело, что карта ВТБ предполагает намного больше возможностей – кешбэки, партнерские сервисы. Так что клиенты «Почта Банка», скорее всего, и сами захотят быстрее перейти на наши продукты. Наша задача – стать и для них банком номер один.

Показатели ВТБ в Иркутской области в 2024 году: