США пересматривают потолок цен на нефть: санкции могут ослабнуть

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций, введенных против России после начала военной операции, включая ограничения на цены нефти, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Белый дом поручил исследовать варианты послаблений в энергетической сфере, что также подтверждает Reuters.

Bloomberg утверждает, что возможность пересмотра потолка цен допускает вся «Большая семерка». Страны объединения пытались согласовать проект коммюнике к третьей годовщине начала российской военной операции, но им пришлось «значительно смягчить» первоначальный проект.

Из новой версии заявления убрали упоминание о том, что участники объединения поручат своим министрам финансов «ограничить или скорректировать предельные цены на российскую нефть», чтобы подтолкнуть Москву к переговорам. Эта формулировка была включена в проект документа от 18 февраля, о котором сообщало издание. В конечном счете заявление не было выпущено, что Bloomberg связывает с позицией США.