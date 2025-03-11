США подталкивают Украину к территориальным уступкам в переговорах

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки в рамках любого мирного соглашения с Россией, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times. Он подчеркнул, что военного решения конфликта не существует, и обеим сторонам необходимо прийти к пониманию этого. Рубио отметил, что России будет трудно завоевать всю Украину, а Украине — вернуть территории, утраченные с 2014 года.

Перед прибытием в Саудовскую Аравию для встречи с украинскими чиновниками, Рубио подчеркнул важность определения уступок, на которые готова пойти Россия. Американская делегация стремится убедиться, что Киев готов к трудным решениям, как и Москве придется принять сложные шаги для завершения конфликта.

Рубио заверил, что США продолжают передавать Украине разведданные для защиты от атак, и опроверг угрозу отключения Starlink. Он также отметил, что США готовы применить санкции против России, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

Трамп тоже говорил, что обеим сторонам российско-украинского конфликта придется пойти на компромиссы, отмечая, что без этого «не заключить ни одну сделку». В конце февраля он обещал, что США постараются помочь Украине вернуть как можно больше утраченных территорий, при этом глава Пентагона Пит Хегсет назвал невозможным ее возвращение к границам 2014 года.



Россия исключает территориальные уступки Украине, в числе требований для начала переговоров президент Владимир Путин прошлым летом называл вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, что в Киеве назвали ультиматумом.