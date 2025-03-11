Установлены новые правила перевода сельхозземель. Что это значит?

Правительство установило новые правила для перевода сельхозземель в другие категории, требуя одобрения Минсельхоза для предотвращения злоупотреблений со стороны региональных властей, сообщают "Ведомости". Перевод сельхозземель будет возможен только в определенных случаях, таких как добыча полезных ископаемых для приоритетных проектов, создание особо охраняемых природных территорий, строительство и реконструкция объектов государственного значения, а также изменение границ населенных пунктов.

Если земли находятся в федеральной собственности или включены в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий, их перевод будет невозможен. Законопроект, внесенный в Госдуму в феврале 2024 года, предусматривает изменения в Земельный и Градостроительный кодексы, а также в закон «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую». Инициатива была одобрена в первом чтении 21 января.

На 1 января 2024 года площадь земель сельхозназначения составила 375 млн га, что почти на 4,2 млн га меньше, чем в предыдущем году, в основном из-за перевода в категорию земель лесного фонда. Проект закона вводит принцип «двух ключей», согласно которому органы власти субъектов РФ могут принимать решение о переводе только по согласованию с Минсельхозом, чтобы предотвратить сокращение площади сельхозземель и исключить злоупотребления.

Минсельхоз получит полномочия устанавливать границы угодий и вносить сведения в Единую федеральную информационную систему о землях сельхозназначения. Из-за отсутствия контроля на бывших сельхозземлях сейчас стоят предприятия, жилые дома, дороги и мусорные полигоны. Принцип «два ключа» может стать страховкой от таких злоупотреблений.

Согласно поправкам, застройка земель сельхозназначения станет возможной лишь при изменении границ населенного пункта. Это означает, что потребуется корректировки генплана и проведения публичных слушаний, сообщил «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан.