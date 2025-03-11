Трамп уклоняется от вопросов о рецессии, инвесторы обеспокоены

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News признал, что повышение импортных тарифов, инициированное им, может повлиять на рост американской экономики. Однако он уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности рецессии.

«Я ненавижу давать подобные предсказания. Есть определенный переходный период, потому что сейчас мы совершаем нечто значительное. Мы возвращаем благосостояние обратно в Америку. Это очень большое дело. Это займет какое-то время», — заявил президент. В отношении роста инфляции Трамп был откровеннее: «Да, он возможен. Но, кстати, знаете что? Процентные ставки снижаются».

Ситуация с импортными пошлинами уже привела к тому, что за последний месяц рыночная капитализация американских компаний сократилась на $3,4 трлн.

В понедельник, 10 марта, на фоне заявлений Трампа американские индексы значительно снизились: S&P упал на 2,68% до 5168 пунктов, а NASDAQ потерял 3,81%, снизившись до 19430 пунктов. Биткоин подешевел до четырехмесячного минимума, достигнув $79,000. Эксперты не исключают, что в краткосрочной перспективе курс BTC может продолжить падение до $70,000. Цены на рисковые активы снижаются на фоне напряженности из-за тарифной войны, что усилило беспокойство инвесторов относительно экономики.

В интервью Fox Дональд Трамп решительно отрицал, что бизнесу нужна стабильность для принятия важных инвестиционных решений. «Долгие годы всякие глобалисты, крупные глобалисты разрывали США на части», — отметил Трамп. «И сейчас мы просто возвращаем все на свое место, потому что мы справедливо относимся к нашей стране».