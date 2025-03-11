Социальные пенсии в России увеличены на 14,75% с 1 апреля

С 1 апреля в России социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, что затронет почти 4,2 млн человек, включая людей с инвалидностью, потерявших кормильца, и граждан без трудового стажа. На реализацию этого повышения в бюджете Социального фонда выделено около 85 млрд рублей, как сообщило правительство.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что поддержка граждан является приоритетом работы правительства, и важно своевременно перечислять положенные средства.

Индексация также коснется государственных пенсий для определенных категорий граждан, таких как военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, летчики-испытатели, космонавты, а также пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.

С января 2025 года пенсии были увеличены на 7,3%, и их средний размер составляет около 24 тыс. рублей. Однако, учитывая более высокую инфляцию, чем ожидалось, президент Владимир Путин поручил правительству проиндексировать выплаты по фактической инфляции 2024 года — на 9,5%.