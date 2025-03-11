Как сберегают деньги иркутяне?

Каждый второй опрошенный житель города регулярно или время от времени откладывает деньги, еще 9% планируют начать это делать. Об этом сообщает СберСтрахования жизни.

Каждый пятый житель Иркутска (18%) заявил, что регулярно откладывает средства (в среднем по России – 17,7%), 41% сберегают по мере возможностей (по России – 37,9%), а 9% опрошенных планируют начать это делать (по России – 12,6%).

Сбережения

Женщины чуть чаще мужчин регулярно формируют накопления (19% и 17% соответственно). Активнее остальных это делают люди 18–30 лет (22%), 31–40 лет (20%) и 41–50 лет (19%). Реже всего откладывают люди старшего возраста – от 51 до 60 лет (16%) и от 60 лет (11%).

Половине опрошенных (56%) удается откладывать 10% от дохода. Каждый шестой (16,6%) направляет в сбережения 5% дохода, а каждый восьмой (13,1%) – 15%. Пятую часть (20%) своего дохода сберегают 4,6% россиян, четверть (25%) дохода – 3%, а треть (30%) дохода – только 6,7% россиян. Больше всего откладывают жители Москвы (14,4%), Санкт-Петербурга (10,9%), Новокузнецка (11,7%), Новосибирска (10,8%) и Екатеринбурга (10,2%).

Инвестиции

Доля тех, кто инвестирует часть средств, составляет 10%. Четверо из пяти опрошенных (39%) направляют в инвестиции 10% дохода, каждый третий (35%) – 5%, а каждый пятый (20%) – 15% дохода. 7% россиян инвестируют 20% и более от дохода.

«Исследование показало, что 64% россиян придерживаются грамотного подхода и инвестируют вдолгую. Так, каждый пятый (19%) делает это на горизонте 4-5 лет, 18% инвестируют минимум на 3 года, 15% – минимум на 2 года, а 12% и вовсе рассматривают для себя варианты от 6 и более лет. Инвестируют на год 36% респондентов. Жители Иркутска в среднем инвестируют на горизонте 3 года», – Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управлением благосостоянием» Сбербанка.

Другие инструменты

Согласно исследованию, помимо вкладов жители Иркутска используют такие инструменты приумножения дохода, покупка валюты (9%), акции и облигации (5%), страхование жизни (5%), вложения в золото, включая металлический счёт в банке (2%) и ПИФы (1%).

Из числа тех, кто пользуется страховыми продуктами в Иркутске, 37% владельцев полисов страхования жизни оформляют рисковое страхование, включая кредитное и ипотечное. 3% респондентов используют НСЖ, а 4% – страхование с инвестиционным доходом.