Молодежь и пенсионеры стали чаще открывать вклады

Количество вкладчиков ВТБ в возрасте от 19 до 24 лет за год увеличилось почти на 90%, а объем их депозитов увеличился в 2,2 раза и составил 71,2 млрд рублей. Кроме того, на 60% стало вкладчиков старше 71 года, суммарно их сбережения за год выросли на 78% и достигли 1,3 трлн рублей.

За год более чем в два раза увеличилось число клиентов в возрасте от 14 до 18 лет, на чье имя открывались вклады, общая сумма их сбережений превысила 12,8 млрд рублей.

Большую часть в структуре сбережений россиян занимают именно вклады. Вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность.

По прогнозам ВТБ, объем рынка сбережений продолжит стабильно расти в течение 2025 года. По итогам года рынок сбережений в России вырастет на 21% и превысит 68 трлн. В этом году россияне смогут заработать на вкладах около 9 трлн рублей, что обновит рекорд прошлого года и станет основным драйвером роста рынка сбережений. Портфель розничных пассивов ВТБ к концу года вырастет почти на треть, до 13,3 трлн рублей.