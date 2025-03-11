Как взять отгул на работе?

Кому положен отгул на работе и можно ли вместо дополнительного выходного получить денежную компенсацию? Об этом рассказали в рекрутинговом сервисе hh.ru.

Отгулы полагаются работнику в следующих случаях:

За работу в выходные или нерабочие праздничные дни;

За сверхурочную работу: отгул предоставляется в часах и его продолжительность должна быть не менее времени, отработанного сверхурочно;

За сдачу крови и ее компонентов: работник имеет право на оплачиваемый отгул с расчетом по среднему заработку;

В случае переработки рабочего времени в пределах графика работы на вахте работники также получают отгулы, которые оплачиваются так же, как день работы, если повышенная оплата не закреплена в локальных нормативных актах.

Согласно изменениям в ТК РФ, вступившим в силу 1 марта 2025 года, взять день отдыха работник вправе в течение одного года с даты выполнения обязанностей в выходной или праздник. Также можно присоединить отгул к отпуску в этом периоде.

«Если работник не использовал отгулы, которые полагаются за переработку, работодатель обязан их компенсировать. В случае увольнения работника, неиспользованные отгулы должны быть компенсированы в денежном эквиваленте. Это правило касается всех видов отгулов, включая те, что были накоплены за переработку или работу в выходные. Право на отгул закреплено в ч. 4 ст. 153 ТК РФ, может закрепляться в локальных нормативных актах или коллективном договоре, также стороны вправе предусмотреть такое право и в трудовом договоре», – рассказывает Дарья Ерзина, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Если работодатель устно попросил выйти на работу в выходной день и отказывается платить или предоставить отгул, работник может предпринять следующие шаги: