Биткоин рухнул ниже 80 тыс. долларов

Динамика цен наблюдалась на фоне резкого падения индексов Nasdaq и S&P 500 в начале понедельника, когда президент США Дональд Трамп не смог развеять опасения по поводу рецессии. Об этом сообщает тематический портал CoinDesk.

Криптовалюты продолжили распродажу в понедельник, поскольку рисковые активы, включая акции, упали в начале американских торговых часов.

После кратковременного подъема до уровня около 84 тыс. долларов ранее в течение дня, возможно, поддержанного планом Strategy по привлечению средств на сумму 21 млрд долларов, биткоин упал ниже 80 тыс. долларов, снизившись на 3,8% за последние 24 часа. Эфир ненадолго опустился ниже 2 тыс. долларов, торгуясь вблизи своей слабейшей цены с ноября 2023 года, снизившись примерно на 4%.

Индекс CoinDesk 20, в который входят самые популярные криптовалюты, упал на 5%.

После саммита по цифровым активам в Белом доме и указа президента Дональда Трампа о резерве биткоинов, криптовалютные рынки исчерпали краткосрочный позитив, и все больше страдают от опасений по поводу тарифной войны и замедления экономики.

«Пока криптовалюта не найдет новый драйвер, мы, скорее всего, будем наблюдать повышенную корреляцию между биткойном и акциями в ближайшей перспективе. Тарифные риски все еще сохраняются, волатильность может возрасти в преддверии выхода ключевых макроэкономических данных США», – заявили в хедж-фонде QCP.