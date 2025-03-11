Спецпосланник президента США собирается в Москву для встречи с Путиным: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Украину готовят к территориальным уступкам ради мира, спецпосланник президента США собрался в Москву, эксперты рассказали о заработках и тратах среднего класса в РФ, а в Иркутске вновь запретили эксплуатацию нового терминала аэропорта под прилет. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Расстаться с территориями

Госсекретарь США Марко Рубио, по данным зарубежных изданий, предупредил, что Украине придется пойти на территориальные уступки в рамках любого мирного соглашения с Россией. Также Рубио отметил, что в будущих переговорах надо определить, на какие уступки готова пойти РФ. Американский президент Дональд Трамп придерживается аналогичного мнения: ранее он отмечал, что обеим сторонам российско-украинского конфликта нужно готовиться к компромиссам ради мирной сделки.

Русско-американская встреча

Как отмечают зарубежные издания, в Москву собирается приехать спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Он намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча запланирована на эту неделю. Это будет уже второй визит спецпосланника: Уиткофф прилетал 11 февраля, чтобы забрать освобожденного в рамках обмена заключенными с Россией американца Марка Фогеля.

Заработки среднего класса

Исследователи ВШЭ составили портрет городского среднего класса в России. Его представители, по данным экспертов, зарабатывают в среднем 75 тыс. руб. в месяц, а ежемесячные расходы их семей составляют 83 тыс. руб. В средний класс входят мужчины и женщины от 25 до 55 лет, большинство из которых имеют семьи, половина – детей. 45% всех представителей работают по найму в коммерческом секторе, еще 21% – в бюджетной сфере.

Антилидеры по безработице

Эксперты оценили качество жизни в российских регионах и выяснили, где хуже всего обстоит ситуация с безработицей. Лидеры антирейтинга – Тыва, Ингушения, Еврейская автономная область, Забайкальский край и Бурятия. Ближе к концу списка и Иркутская область, разместившаяся на 66-й строчке. В среднем в Приангарье ищут работу 3,2 месяца.

Снова без терминала

Четвертый апелляционный арбитражный суд в Чите запретил вводить новый терминал под прилет в Иркутске. По мнению транспортной прокуратуры, терминал имеет признаки капитального объекта, проект не получал заключения эксперта, отсутствуют результаты инженерных изысканий и разрешение на строительство объекта. Аэропорт и подрядчик «БайкалСтройКомплекс» намерены подать кассационную жалобу.