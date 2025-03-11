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Трещины с выходом воды заметили на льду Байкала

Специалисты ГУ МЧС России по Иркутской области рассказали о ледовой обстановке на Байкале. По данным ведомства, на озере на некоторых участках наблюдаются неблагоприятные явления.

«На озере Байкал трещины шириной от 5 до 20 см с выходом воды в районе Кругобайкальской железной дороги и поселка Шаражалгай», – пояснили в МЧС.

В Усть-Ангинском заливе озера Байкал толщина льда составляет 45 см, на выходе – от 25 до 30 см, в районе Бугульдейки – от 25 до 30 см, в Мухорском заливе – 80 см, в Куркутском заливе – 80 см, в проливе Малое Море – 60 см, в проливе Ольхонские ворота – 45 см.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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