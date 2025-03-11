Инвестиционная активность малого бизнеса упала ниже 50%

Нормальный уровень желающих вкладываться в развитие равен 70%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование ПСБ и «Опоры России».

Инвестактивность малых компаний начала заметно снижаться. В этом году 51% малых и средних предприятий (МСП) заявили о том, что не планируют делать вложения в свое развитие. То есть меньше половины (49%) готовы инвестировать. Годом ранее таких было 58%.

Для сравнения: удовлетворительным можно считать уровень инвестиционной активности, при котором порядка 65–70% компаний заявляют о готовности вкладываться в себя.

— Речь идет не только о масштабных инвестициях, но и о вложениях в маркетинг или рекламу. И если сейчас только половина предприятий готова вкладываться даже в такие небольшие проекты, то бизнес, очевидно, переходит в режим экономии, — пояснил вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина