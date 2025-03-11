Весенний «День Ч» пройдет в Иркутске и Киренском районе при поддержке ИНК

Весенний праздник чтения «День Ч» пройдет в Иркутске и Киренском районе 16-23 марта, генеральный партнер мероприятия – Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

В рамках события в Иркутске состоятся интерактивный спектакль по мотивам истории Джанни Родари «Продавец комет», презентация книги «Мое иркутское детство» и квиз «Медвежий угол: обитатели сибирской тайги». Кроме того, участников ждут встречи с писателями, различные мастер-классы, лекторий. Также на площадке будут работать стенды и интерактивные зоны.

Главная тема «Дня Ч» в 2025 году — «Личные истории». Эксперты праздника обсудят биографические работы и феномен жанра «автофикшн». Приглашенными гостями выступят современные писатели, иллюстраторы, педагоги и эксперты детского чтения из Москвы, Санкт-Петербурга, Северобайкальска и Иркутска.

Мероприятия в Иркутске пройдут на площадке Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета по адресу ул. Ленина, 8. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке .

Кроме того, 18 марта федеральные эксперты «Дня Ч» примут участие в семинаре «Литература и подростки» для сотрудников детских библиотек Иркутска, организованном в партнерстве с Центральной детской библиотекой им. Ю. С. Самсонова.

19-21 марта весенняя программа «Дня Ч» продолжится в Киренском районе – на нескольких площадках в Киренске и селе Кривая Лука. В культурно-досуговом центре «Современник» откроется выставка книжной иллюстрации «Морс. В мире сказок», а также состоится финал конкурса «Проба пера» для школьников.

Напомним, «День Ч» также проводится в других городах и поселках Иркутской области. Так, событие традиционно проходит в Слюдянке, Усть-Кутском, Катангском, Киренском районах.

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