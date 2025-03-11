Продажи iPhone упали в России в полтора раза

Apple вышла из пятерки самых популярных брендов смартфонов у россиян. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ритейлеров и аналитиков.

В январе 2025 года было продано 57,8 тыс. смартфонов Apple, что на 50% меньше, чем в январе 2024 года. Всего за январь 2025 года продано 168,1 тыс. iPhone, что на 33% меньше, чем в прошлом году.

Apple потеряла позиции в топ-5 брендов, заняв шестое место с долей рынка 9% против второго места с долей 14,3% годом ранее. Доля компании на рынке упала на 5 процентных пунктов.