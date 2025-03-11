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Мошенник под видом начальника обманул инженера-химика из Иркутска на 7,7 млн рублей

31-летняя инженер-химик из Иркутска стала жертвой афериста. Он от лица начальника убедил женщину взять кредит на крупную сумму, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленник связался с ней под видом бывшего руководителя и сообщили о том, что данные ее коллег попали в руки спецслужб близлежащего государства. Он совместно с лжесиловиками убедил иркутянку перечислить все деньги на «безопасный счет», чтобы она могла избежать привлечения к уголовной ответственности за «сотрудничество» с запрещенными в стране организациями .

Под руководством звонивших женщина оформила кредиты на 7,7 млн рублей и перевела на указанные счета.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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