Мошенник под видом начальника обманул инженера-химика из Иркутска на 7,7 млн рублей

31-летняя инженер-химик из Иркутска стала жертвой афериста. Он от лица начальника убедил женщину взять кредит на крупную сумму, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленник связался с ней под видом бывшего руководителя и сообщили о том, что данные ее коллег попали в руки спецслужб близлежащего государства. Он совместно с лжесиловиками убедил иркутянку перечислить все деньги на «безопасный счет», чтобы она могла избежать привлечения к уголовной ответственности за «сотрудничество» с запрещенными в стране организациями .

Под руководством звонивших женщина оформила кредиты на 7,7 млн рублей и перевела на указанные счета.