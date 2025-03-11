Продажи «плохих» ипотек коллекторам выросли втрое

Общую сумму таких займов оценивают в 3,9 млрд рублей. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на данные «Первого клиентского бюро».

Объем проблемной ипотеки, проданной коллекторам, в 2024 году увеличился втрое, достигнув 3,9 млрд рублей. В 2023 году этот показатель составлял 1,2 млрд рублей. Средний срок просрочки снизился с 3,8 до 2 лет, а цена долгов увеличилась с 39,2% до 48,7%.

«Объем просроченной задолженности в банковских портфелях поступательно растет, что создает дополнительную нагрузку на резервы, и такая динамика мотивирует банки выставлять на продажу все больше портфелей. Ипотечные кредиты – самые крупные по объему в рознице, поэтому в контексте необходимости расчистки балансов под давлением растущей просрочки по всему портфелю часть кредиторов считают целесообразным выставлять на продажу в том числе и пулы залоговых кредитов. Тем более что стоимость залоговых долгов на рынке цессии традиционно в разы выше цены портфелей необеспеченных ссуд», – рассказал гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.