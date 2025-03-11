Над оптимизацией рабочего процесса в Иркутске чаще задумываются те, кто зарабатывает больше

60% верят, что их предложения будут рассмотрены. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Среди жителей Иркутска, зарабатывающих свыше 100 тыс. рублей в месяц, 47% имеют предложения по улучшению рабочих процессов. Мужчины активнее предлагают изменения (36%), чем женщины (19%). Молодежь до 35 лет чаще предлагает гибкость графика, тогда как старшее поколение акцентирует внимание на материально-технической базе и доверии руководства. Большинство работников (76%) готовы открыто обсуждать свои идеи.