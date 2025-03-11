Новости

Над оптимизацией рабочего процесса в Иркутске чаще задумываются те, кто зарабатывает больше

60% верят, что их предложения будут рассмотрены. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Среди жителей Иркутска, зарабатывающих свыше 100 тыс. рублей в месяц, 47% имеют предложения по улучшению рабочих процессов. Мужчины активнее предлагают изменения (36%), чем женщины (19%). Молодежь до 35 лет чаще предлагает гибкость графика, тогда как старшее поколение акцентирует внимание на материально-технической базе и доверии руководства. Большинство работников (76%) готовы открыто обсуждать свои идеи.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Многоликий дизайн
«Мы погружаемся в глубины». ​​​​​​​Для создания выдающихся проектов между заказчиком и архитектором должен быть концептолог
Дизайн в современных ЖК: Иркутск готов к новому уровню
«Интерьер должен будоражить эмоции». Кристина Льгова – о современных трендах в частном дизайне
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес