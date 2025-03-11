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Начался демонтаж ледовых скульптур на Ольхоне

8 марта на сцене Olkhon Ice Fest прошла праздничная программа с участием творческих коллективов из Иркутска и Ольхонского района. Мероприятие, поддержанное Правительством Иркутской области, стало финальной точкой Международного фестиваля-симпозиума ледовой скульптуры 2025 года. Несколько тысяч человек приехали на фестиваль, чтобы насладиться ледовыми скульптурами, интерактивным парком и выступлениями ансамбля «Цветок Ольхона» и других коллективов.

<p>Фото: Варвара Штерн</p>

Фото: Варвара Штерн

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С 10 марта на площадке фестиваля начались работы по демонтажу подсветки и ледовых скульптур, так как весеннее солнце быстро превращает лед в воду. В этом году Olkhon Ice Fest стал мировым центром ледовой скульптуры, здесь впервые в России прошла школа для студентов творческих направлений, работали мастера России, Беларуси и Китая, на выставке скульптур побывали почти 40 тысяч гостей не только из Прибайкалья, но и из самых разных уголков России.

Вселенная Olkhon Ice Fest каждый год уникальна и неповторима: экспозиции существуют в единственном экземпляре и весной вновь возвращаются водами в Байкал. Каким будет новый фестиваль - мы узнаем только следующей зимой. Но одно понятно совершенно точно — он снова будет прекрасным и уникальным. Планируйте зимнее путешествие на Ольхон — оно того стоит.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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