155 МСП-клиентов ВТБ стали резидентами льготных правовых режимов Дальнего Востока и Арктики

Объем новых заявленных инвестиций превысил 60 млрд рублей. Об этом рассказали в ВТБ.

Наиболее популярными регионами для новых резидентов стали Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Архангельская область. В структуре лидируют сфера услуг, строительство и логистика.

«Общий инвестпортфель наших клиентов, использующих преференциальный режим, превышает 824 млрд рублей. Сегодня в фокусе их внимания не только Дальний Восток, но и Арктика, на которую приходится уже треть запланированного объема инвестиций и более половины новых резидентов в 2024 году. Совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики мы стремимся комплексно поддерживать инвесторов на всех этапах реализации их проектов», – прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко.

В рамках заключенного на ВЭФ-2023 соглашения КРДВ и ВТБ сторонами реализуются информирование о мерах господдержки для старта и развития бизнеса: о способах получения статуса резидента территории опережающего развития (ТОР), Свободного порта (СПВ), Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и преференциального режима на Курильских островах (КОРФ), налоговых льготах и административной поддержке, возможностях привлечения финансирования под новые инвестиционные проекты, применения сервисов и услуг.

«Главной задачей нового проекта является повышение привлекательности регионов для новых инвесторов и помощь действующим резидентам в успешной реализации заявленных проектов, эффективное сопровождение резидентов, вышедших на операционную стадию», – сообщил заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.