Новую типовую «однушку» в Иркутской области можно купить за 3,5 млн рублей только в Ангарске

Самые дешевые подобные объекты строятся в Магнитогорске, Черкесске и Копейске. Данные приводит сервис Домклик.

Аналитики Домклик изучили объявления о продаже квартир на первичном рынке и определили города с населением более 100 тыс. человек, где продаются самые недорогие однокомнатные квартиры – до 3,5 млн руб. Лидерами среди таких городов стал Магнитогорск, где квартиру на первичном рынке можно приобрести за 2,3 млн руб. Также в топ-3 вошли Черкесск и Копейск – там квартира в новостройке обойдется в 2,6 млн руб.

По данным Домклик, в феврале 2025 года средняя стоимость квадратного метра квартиры на первичном рынке составляет около 193 тыс. рублей. Типовая квартира площадью 35 кв. м в новостройке в среднем по России обойдется в 6,7 млн руб.

В то же время на региональном рынке можно выделить относительно крупные города, в которых однокомнатные квартиры в новостройках продаются в 2-3 раза дешевле средней цены по России. Во всех этих городах стоимость квадратного метра первичного жилья не превышает 100 тыс. рублей. По итогам исследования аналитики выделили 15 таких городов, 8 из которых – региональные столицы.

Самые недорогие новые однокомнатные квартиры предлагают в Челябинской области – в Магнитогорске и Копейске. В Магнитогорске квартиру 35 кв. м можно приобрести за 2,3 млн руб., а в Копейске за 2,6 млн рублей. В Магнитогорске отмечена самая невысокая стоимость кв. м жилья в новостройке – 67 тыс. руб.

В тройку городов-лидеров по стоимости также вошел и Черкесск – столица Республики Карачаево-Черкесия. В этом городе квартира в новостройке, как и в Копейске, обойдется в 2,6 млн руб., а стоимость кв. м в среднем составляет 75 тыс. руб.

Немногим дороже квартиры на первичном рынке продаются в Шахтах (Ростовская область) и Нижнем Тагиле (Свердловская область) – по 2,7 млн руб. За 2,8 млн возможно купить квартиру в новостройках Пскова, а за 3 млн в Балаково – крупном промышленном городе в Саратовской области. В Балаково за год стоимость жилья на первичном рынке снизилась на 3%.

В 8 городах квартиры в новостройках продаются в пределах 3,1 – 3,5 млн рублей. В Ангарске Иркутской области и Элисте, Республики Калмыкия, такую квартиру можно купить в пределах 3,1 млн руб. В Вологде ценник на квартиру 35 кв. м составляет 3,2 млн.

За 3,3 млн руб. доступны к покупке квартиры в новостройках Орла – регионального центра Орловской области и Волжского – крупного промышленного города в Волгоградской области. Стоимость кв. м первичного жилья в этих городах находится в пределах 95 тыс. рублей.

В пределах 100 тыс. руб. стоит квадратный метр квартиры в новостройках Ставрополя, Коврова (Владимирская область) и Смоленска. В Ставрополе и Коврове однокомнатная квартира в новостройке приблизительно стоит 3,4 млн руб., а в Смоленске – 3,5 млн руб. Стоит также отметить, что в Ставрополе по сравнению с мартом прошлого года жилье в новостройках подешевело на 7%.