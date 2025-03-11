Грузчик из Иркутской области лишился 1 млн рублей после общения с Настей в Интернете

41-летний грузчик из Иркутской области стал жертвой аферистов. Он думал, что общается с девушкой по имени Настя, но на самом деле ею притворялись мошенники, рассказали в пресс-службе полиции региона.

По данным правоохранителей, сибиряк познакомился с собеседницей в Интернете. Во время общения она рассказала об альтернативном способе заработке – инвестициях. Мужчина доверился красотке, которая присылала ему свои фото, и стал следовать ее инструкциям.

После ее рекомендации с жителем Приангарья связался «аналитик финансовой фирмы», который был якобы знакомым отца подруги по переписке. Он предложил открыть счет на криптоплатформе. Далее мужчина стал перечислять деньги якобы для покупки интернет-валюты. Суммарно 41-летний грузчик перевел миллион рублей, взятый в кредит.

«Однако забрать «заработанные» проценты не удалось – все деньги с онлайн-кошелька были выведены мошенниками на подконтрольные им счета, а спустя время Настя перестала выходить на связь», – отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.