Семерым участникам СВО из Иркутской области дали по 1 млн рублей на ипотеку

В Иркутской области выплачивают деньги участникам спецоперации на погашение ипотеки. Размер выплаты составляет 1 млн рублей либо равен сумме остатка по ипотеке, если та меньше 1 млн рублей. Это одна из мер соцподдержки, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Мера поддержки носит заявительный характер. С 1 января 2024 года ею воспользовались семеро бойцов из Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Карлука, Грановщины, Маркова, Кутулика. Уверен, это стало хорошим подспорьем для каждой семьи», – отметил глава региона.

Право на получение выплаты предоставляется проживающему на территории региона участнику СВО, получившему в ходе спецоперации увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, повлекшее за собой установление инвалидности второй или третьей группы.

Власти отмечают, что ипотечный кредит должен быть оформлен участником СВО или его супругой до начала спецоперации.