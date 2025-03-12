Около 1 млрд рублей направят в Иркутской области на повышение безопасности на дорогах

На повышение безопасности на дорогах Иркутской области в 2025 году направят около 1 млрд рублей. Их выделят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и в рамках содержания таких объектов, рассказали в пресс-службе минтранса региона.

На эти средства на пешеходных переходах возле образовательных учреждений установят освещение, знаки с мигающим желтым сигналом светофора, нанесут разметку.

В населенных пунктах вдоль дорог регионального значения установят 32 км электроосвещения, 2,7 км барьерного ограждения, 918 дорожных знаков, 23 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сделают тротуары общей протяженностью более 18 км.

«На дороге в зоне риска находятся пешеходы, водители, пассажиры и транспортные средства. Каждое ДТП рассматривает комиссия по безопасности дорожного движения, выявляет факторы, по которым оно произошло и меры, чтобы их не допускать в дальнейшем. Мероприятия, которые планируется провести в 2025 году, рекомендованы комиссией для повышения безопасности», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.