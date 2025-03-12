Рост производства мяса птицы зафиксировали в Иркутской области

В 2024 году в Приангарье зафиксировали рост производства мяса птицы. Было выпущено 61,3 тысячи тонн данной продукции, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

«По данным Иркутскстата, в 2024 году увеличение производства мяса птицы отмечается на ангарской птицефабрике. Всего там произвели 19,3 тыс. тонн куриного мяса. Это на 0,4 тыс.тонн больше. чем в позапрошлом году. Увеличение произошло в том числе благодаря реализации предприятием инвестиционного проекта по модернизации двух птичников», – сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

В структуре мясного производства мясо птицы занимает почти 40%. Всего поголовье птицы во всех категориях хозяйств в прошлом году составило 6,8 млн голов.

В настоящее время в регионе функционирует три крупнейших птицефабрик мясного направления – ООО «Саянский Бройлер», АО «Ангарская птицефабрика» и ООО «Братская птицефабрика».