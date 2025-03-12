Украина готова к 30-дневному прекращению огня: ждут ответа России

После встречи с США Украина выразила готовность к 30-дневному прекращению огня, с возможностью его продления, если Россия согласится на те же условия, как говорится в совместном заявлении сторон после переговоров в Джидде, сообщает РБК

«Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и выполнения этого решения Российской Федерацией», — сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Reuters также публикует эти положения как совместное заявление США и Украины.

Ермак заявил, что США отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине.

Он также добавил, что американская сторона обязалась обсудить конкретные предложения с Россией. Украинская сторона, в свою очередь, настаивает на участии европейских партнеров в мирном процессе.

Кроме того, Украина и США договорились «как можно быстрее» заключить соглашение об украинских ресурсах, чтобы «укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», резюмировал глава офиса украинского лидера.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров заявил, что Киев сделал «позитивные шаги», и выразил надежду, что Россия «ответит взаимностью».