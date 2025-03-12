Трамп планирует переговоры с Путиным в ближайшие дни

Дональд Трамп анонсировал, что Россия и США проведут новые встречи в ближайшие дни, сообщает РБК.. В последний раз российская и американская стороны встречались 18 февраля.

Россия и США проведут «сегодня или завтра» новые встречи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после того, как Киев согласился на идею Вашингтона о 30-дневном перемирии.

Также Трамп намерен пригласить украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Украина согласна на 30-дневное прекращение огня, если Россия поддержит эту идею. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США должны убедить Москву пойти на сделку.

Советник президента США Майк Уолтц заявил, что США собираются в ближайшее время обсудить с Россией результаты переговоров с Украиной о прекращении огня. Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Россия ответит положительно.

Первые переговоры между Россией и США прошли 18 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Делегации обсудили все темы и договорились определить команды для работы над урегулированием конфликта на Украине, восстановить численность персонала посольств и начать подготовку встречи президентов Путина и Трампа.