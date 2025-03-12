Путин поручил проработать выделение гектара земли участникам военной операции

Президент Владимир Путин поручил проработать инициативу по предоставлению участникам военной операции и их родственникам возможности получения гектара земли в рамках программы "Гектар на Дальнем Востоке". Вице-премьер Юрий Трутнев предложил расширить действие программы на всю территорию России, за исключением Московской и Петербургской агломераций. Источники в правительстве подтвердили, что Минэкономразвития уже занимается разработкой предложений по этой инициативе, сообщает РБК.

Секретариат вице-премьера Трутнева сообщил, что работа по поручению президента находится в стадии исполнения. В письме от 4 февраля Трутнев отметил, что спрос на земельные участки по программе "Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике" ежегодно растет, и участки используются для строительства домов, ведения сельского хозяйства и запуска туристических проектов. Предложение распространить программу на всю Россию может стать важным инструментом поддержки участников военной операции.

Трутнев предложил внести изменения в федеральное законодательство, чтобы обеспечить возможность быстрого и бесплатного предоставления земли на всей территории России. Он также попросил Росреестр совместно с Минвостокразвития и Минэкономразвития доработать федеральную информационную систему "На Дальний Восток", Национальную систему пространственных данных и единую электронную картографическую основу.