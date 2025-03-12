Рынок подержанных авто в Иркутске: немецкие бренды за год подорожали на 23%

В феврале водители Иркутской области покупали подержанные автомобили по цене на 7% выше, чем год назад, с средней стоимостью достигшей 917 тыс. рублей.

За последний месяц цены выросли на 3%. По сравнению с февралем 2024 года, цена выставляемых на продажу машин снизилась на 4% до 1,4 млн рублей. Объем предложения за год увеличился на 42%, количество актуальных объявлений выросло с 26,5 тысяч до 37,8 тысяч.

Наиболее значительное увеличение цен наблюдается у подержанных автомобилей немецких брендов — на 23% за год. Китайские модели в феврале покупались по цене на 9% выше, чем год назад, а корейские и отечественные машины прибавили в цене в среднем на 6%. Японские модели стали дороже в среднем на 4,5%. При расчете средней стоимости учитывались цены как дорогих, так и бюджетных моделей, сообща автомобильный сайт Дром.

В пятерку наиболее продаваемых подержанных автомобилей в Иркутской области в феврале 2025 года вошли преимущественно японские модели, несмотря на снижение спроса. На первом месте Toyota Corolla, которую выбирали на 4% реже, чем в феврале 2024 года, при росте средней цены на 9%, до 512 тыс. рублей. Второе место занимает Toyota Camry, с падением динамики продаж на 14% и ростом средней стоимости на 5%, до 1,2 млн рублей. На третьем месте Toyota Corolla Fielder, средняя цена которой за год упала на 7% до 837 тыс. рублей, а продажи также снизились на 7%.