Трамп удвоил пошлины на сталь и алюминий из Канады

Президент США Дональд Трамп принял решение увеличить пошлины на импорт стали и алюминия из Канады с 25% до 50%. Это стало реакцией на введение властями канадской провинции Онтарио тарифов в размере 25% на электроэнергию, поставляемую в Соединенные Штаты, сообщает "Коммерсант".

В своем сообщении в социальной сети Truth Social президент США уточнил: «Учитывая введение Онтарио 25-процентной пошлины на американское электричество, я дал указание своему министру торговли повысить ставки на сталь и алюминий из Канады еще на 25%, доведя их до 50%».

Кроме того, Трамп потребовал от правительства Канады отменить высокие пошлины на молочные продукты, составляющие от 250% до 390%. В случае отказа от выполнения данного требования, США планируют с 2 апреля ввести пошлины на автомобили, импортируемые из Канады.

Напомним, что с 4 марта вступили в силу повышенные американские пошлины на товары из Канады и Мексики — до 25%. В тот же день тарифы на китайские поставки выросли с 10% до 20%. В ответ Канада, Мексика и Китай ввели собственные контрмеры.