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Ипотечное кредитование в России оживает

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Банки начали снижать ставки по ипотеке
5 марта 2025

В феврале в России возобновился рост выдачи ипотечных кредитов.

Хотя выдачи рублевых ипотечных жилищных кредитов в январе снизились, в том числе за счет сезонности, и составили 127 млрд рублей, "по оперативным данным, в феврале рост выдачи ипотеки возобновился, говорится в материалах ЦБ.

Центральный банк также отметил, что в январе продолжилось замедление годового роста розничного кредитования, что связано с высоким уровнем кредитных ставок. Годовой темп прироста требований банковской системы к населению замедлился до 8,6% по сравнению с 9,7% в декабре, за исключением сегмента кредитных карт.

Прирост портфеля ипотечных жилищных кредитов в январе замедлился с 10,4% до 9,1% по итогам декабря 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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