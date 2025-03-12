«Серый» майнер из Тулуна потреблял объем электроэнергии, сравнимый с шестью квартирами

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» в ходе очередного мониторинга потребления в Тулуне обратили внимание на нетипичный для квартиры расход электроэнергии – за год он вырос в 6 раз. Подозрения подтвердились при проверке: в квартире обнаружены машинки для майнинга криптовалюты.

В январе 2025 года электропотребление подозрительной квартиры составило почти 3 тысячи кВт*ч, тогда как годом раньше жильцы тратили всего 530 кВт*ч. При проверке инспектор «Иркутскэнергосбыта» обнаружил оборудование, установленное в шумобокс, к которому подведен интернет-кабель. Житель Тулуна разместил оборудование у себя дома, чем увеличил нагрузку на бытовые электрические сети и подверг угрозе скачков напряжения, пожара и отключения от сети всех жителей дома, а может и целой улицы. Если удастся убедить собственника в опасности его действий, то проблема решится мирным путем. В противном случае, энергетики будут вынуждены обращаться в суд для принятия мер.

За последние пять лет «Иркутскэнергосбыт» направил в суды 2 147 исковых заявлений против «серых» майнеров. По 1 364 искам суды уже признали правоту энергетиков, еще более 400 дел находятся на рассмотрении. По вступившим в силу решениям недобросовестные криптопредприниматели обязаны возместить в энергосистему Иркутской области почти 660 миллионов рублей.

Подача иска в суд – крайняя мера, к которой прибегают энергетики. Этому предшествует большая работа по выявлению и обнаружению недобросовестных предпринимателей. Для этого инспекторы используют множество спецсредств и современных сервисов для определения объектов, в которых жители занимаются майнингом криптовалюты. Речь идет о любых площадках за исключением специализированных: гаражах, чердаках, подвалах частных домов, балконах многоквартирных домов. В общем, любые бытовые помещения, в которых не предусмотрена круглосуточная работа специализированного энергоёмкого оборудования. Цифровые системы мониторинга позволяют выявлять резкие и необъяснимые скачки энергопотребления на объектах. Такие аномалии часто являются признаком работы майнинг-ферм, потребляющих значительные объемы электроэнергии.

Кроме того, энергетики проводят тепловизионные обследования объектов. С помощью оптических устройств удается обнаружить перегрев электрооборудования, характерный для работы машинок для майнинга. Он определяется даже сквозь стены строения. Применяются и другие приборы: пирометр для замера температуры, устройства для замера мощности, акустические датчики и другие.

Напомним, юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся майнингом криптовалют, должны быть зарегистрированы в специальном реестре Федеральной налоговой службы. С 1 ноября 2024 года это обязательное условие для получения права на ведение майнинговой деятельности. Кроме того, с 1 января 2025 года на юге Иркутской области майнинг криптовалюты запрещен. К контролю за исполнением законодательства привлечены правоохранительные органы.