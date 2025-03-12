Средняя пенсия в России сократилась до трети от зарплаты

Это минимум с 2017 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

Средняя страховая пенсия по старости в России на конец 2024 года составила 25 тысяч рублей, что эквивалентно примерно 29% от средней зарплаты в 86 тысяч рублей.

Это минимальное соотношение с 2017 года, когда оно составляло 36%.

Международная организация труда рекомендует поддерживать этот коэффициент на уровне не менее 40%. Однако эксперты подчеркивают, что методика расчета показателя различается между организациями, и результаты зависят от множества факторов, включая стаж работы и уровень доходов до выхода на пенсию.