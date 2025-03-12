Снижение на треть объемов выдачи ипотеки ожидают в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп намерен созвониться с Путиным на этой неделе, Россия планирует выдавать участникам СВО по гектару земли, эксперты спрогнозировали существенное падение объемов выдачи ипотеки, а в Иркутской области миллиард направят на дорожную безопасность. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Международный разговор

Президент США Дональд Трамп собирается позвонить в ближайшие дни президенту России Владимиру Путину. Американский лидер надеется, что РФ примет предложения о прекращении огня на Украине, которые обсуждались в Джидде. «Это ознаменует собой 75% пути», – отметил Трамп.

Гектар в подарок

Полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев предложил распространить программу дальневосточного гектара на участки по всей России, кроме Московской и Петербургской агломераций, для участников военной операции и их родственников. Президент Владимир Путин поддержал эту инициативу и дал поручение ее проработать.

Падение выдач ипотеки

Эксперты спрогнозировали падение объемов выдачи ипотеки. На фоне высоких ставок в 2025 году они могут снизиться на 30% по сравнению с 2024 годом. Основную долю займов составят льготные программы, которые продолжают действовать в России. Активизация рыночных сделок возможна при снижении ставки до 13-15%.

Миллиард на безопасность

В Иркутской области будут повышать безопасность на дорогах. На различных участках установят 32 км электроосвещения, 2,7 км барьерного ограждения, 918 дорожных знаков, 23 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также сделают тротуары общей протяженностью более 18 км. Работы проведут в рамках нацпроекта.

Ненасытные майнеры

В Иркутской области выявили очередного майнера, который нелегально тратил на свою деятельность огромное количество электроэнергии, сравнимое с потреблением шестью квартирами. Заметив увеличившиеся объемы, была проведена проверка, которая подтвердила данные – в жилье нашли «машинки». Существовала угроза скачков напряжения, пожара и отключения от сети всех жителей дома и даже улицы. Энергетики обратились в суд.