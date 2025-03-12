ЦБ: Укрепление рубля замедляет рост цен, но инфляция остается высокой

В начале текущего года рост потребительских цен, скорректированный на сезонность, замедлился, но все еще остается высоким, говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

«Вклад факторов спроса в рост цен в начале года немного снизился. Укрепление рубля способствовало замедлению роста цен, особенно в непродовольственном сегменте», — сообщает Банк России.

В бюллетене уточняется, что для возвращения инфляции к 4% потребуется длительное поддержание жестких денежно-кредитных условий.

«Нормализация бюджетной политики с возвратом к параметрам бюджетного правила в этом году также внесет важный вклад в замедление инфляции. Это станет более заметным в последующие месяцы, так как в начале года бюджет более активно, чем обычно, авансировал расходы по госзаказу», — подчеркивает ЦБ.

Регулятор также отмечает, что импульс роста, полученный экономикой в конце 2024 года, сохранился и в начале 2025 года.

«При этом динамика в разрезе отраслей была разнонаправленной. В дальнейшем можно ожидать плавного циклического замедления роста российской экономики за счет снижения вклада кредита и бюджета в расширение агрегированного спроса», — уточняет ЦБ.

Резкий рост заработных плат в декабре из-за выплаты премий подстегнул потребительский спрос и сбережения. Охлаждение розничного кредитования пока не оказало заметного влияния на динамику потребительской активности. В корпоративном сегменте рост рублевого кредитования также существенно замедлился, однако в устойчивости этой тенденции еще предстоит убедиться, отмечает Банк России.