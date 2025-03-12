Керри-трейд укрепляет рубль: курс к доллару достиг 86,5

После небольшого ослабления рубль быстро возобновил рост. Курс рубля к доллару укрепился до 86,5, а по отношению к юаню рубль закрылся на двухнедельном максимуме, недалеко от отметки 11,7 рубля.

Скорее всего, предложение иностранной валюты остается избыточным, в том числе за счет инвесторов, переводящих средства из валютных активов в рублевые. Рублевые активы кажутся более перспективными на фоне возможного улучшения геополитической обстановки для России, считают эксперты.

"Жесткая денежно-кредитная политика продолжает поддерживать высокую доходность рублевых активов. Это стимулирует продажу иностранной валюты и вложение средств в рублевые долговые инструменты через стратегии керри-трейд", – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

Кэрри-трейд (англ. carry trade) — это стратегия, при которой инвесторы берут займы в валюте с низкой процентной ставкой и вкладывают их в активы, номинированные в валюте с более высокой процентной ставкой, чтобы извлечь выгоду из этой разницы.

Иностранные инвесторы начали искать способы обойти санкции, чтобы вложиться в российские активы, сообщает Bloomberg. Это происходит на фоне роста акций российских компаний после начала переговоров между Москвой и Вашингтоном.