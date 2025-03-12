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Директора предприятия в Иркутской области оштрафовали на 3 млн рублей за контрабанду

Исполнительного директора лесозаготовительного предприятия в Железногорске-Илимском осудили за контрабанду леса. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов Иркутской области.

Во время заседания было установлено, что подсудимый являлся исполнительным директором лесозаготовительного предприятия. В период с 2022 по 2023 годы, действуя в группе лиц по предварительному сговору, он подыскал канал поставки заведомо незаконно заготовленной древесины, организовал приобретение, доставку, хранение в целях сбыта и сбыт в особо крупном размере.

Злоумышленник предоставил недостоверные сведения о происхождении древесины в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору с целью получения фитосанитарных сертификатов на пиломатериалы, которые в последующем незаконно переместил на территорию республик Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и КНР.

С учетом личности подсудимого, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, а также смягчающих обстоятельств, по совокупности преступлений суд назначил наказание ему штраф в размере 3 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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