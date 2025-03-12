Взять ипотеку с первоначальным взносом в 20% с июля будет почти невозможно

Центробанк намерен ввести прямые количественные ограничения на ипотеку для наиболее рискованных заемщиков. Об этом пишет газета «Известия».

Центробанк РФ получил законодательное право на установление макропруденциальных лимитов (МПЛ) для ипотеки с 1 апреля текущего года. С 1 июля 2025 года планируется введение ограничений для наиболее рисковых ипотечных займов, когда заемщики тратят свыше 80% дохода на погашение кредита и вносят менее 20% первоначального взноса.

– Значения МПЛ будут определены, исходя из ситуации в экономике и, в частности, на рынке ипотеки и у застройщиков, – сообщила пресс-служба регулятора.

Регулятор рассматривает возможность постепенного ужесточения условий, аналогично практике с потребительскими кредитами, где изначально вводились мягкие меры, которые впоследствии усиливали.