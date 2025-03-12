Строительная активность падает: новый запуск жилья в России уменьшился на 23%

В первые два месяца 2025 года российские застройщики вывели на рынок 4,5 млн кв. м жилья, что на 23% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные аналитического центра Дом.РФ.

Так, Московская область стала лидером по снижению нового строительства: объем сократился на 59% до 161 000 кв. м. На втором месте – Москва, где с начала года было запущено 418 000 кв. м, что на 46% меньше по сравнению с прошлым годом. В Санкт-Петербурге объем нового строительства сократился на 35% до 383 000 кв. м.

Девелоперы откладывают запуск проектов из-за снижения спроса, отмены льготной ипотеки и высоких кредитных ставок.

Ранее в "Сбере" раскрыли впечатляющие суммы сбережений россиян на счетах. Они настолько велики, что весь объем непроданного строящегося жилья в России можно было бы купить за счет процентного дохода по вкладам населения за год, не затрагивая сами вклады, а используя только полученные проценты. Об этом сообщил старший управляющий директор и руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.