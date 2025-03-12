Умный домофон спровоцировал пожар в многоэтажном доме в Иркутске: эвакуированы люди

Пожар произошел в многоэтажном доме на улице Бородина в Иркутске. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе полиции региона.

«Накануне в многоэтажке на улице Бородина женщина, выходя из дома, обнаружила задымление в подъезде и вызвала пожарных. Предположительно, причиной стало короткое замыкание оборудования, установленного провайдером умного домофона», – пояснили в ведомстве.

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