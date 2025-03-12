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Майнинговую ферму нашли в здании бывшего интерната в Иркутской области

Нелегальную майнинговую ферму нашли в селе Казачье Боханского района Иркутской области. Она была размещена в здании бывшего интерната. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

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Фото: прокуратура Иркутской области

По данным надзорного ведомства, вопреки требованиям закона местная некоммерческая организация разместила 96 «машинок» для добычи криптовалюты в трехэтажном нежилом здании бывшего интерната на земельном участке, предназначенном для расположения объектов образования.

Кроме того, не были представлены профилактические испытания электрооборудования и электропроводки, отсутствовала система автоматической пожарной сигнализации, а также присутствовали другие нарушения. В связи с этим в отношении руководителя организации возбудили административные дела. По иску прокуратуры суд постановил демонтировать оборудование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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