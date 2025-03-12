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Недельный средний чек россиян вырос на 6 рублей

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Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, к 10 марта сумма достигла 954 рублей.

С 3 по 10 марта размер среднего чека на покупку товаров повседневного спроса составил 954 рубля, что на 6 рублей или 0,6% больше, чем неделей ранее. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года размер среднего чека вырос на 73 рубля, прибавив тем самым 8,3%.

«Рационализация потребительского поведения на фоне праздников: потребители продолжают оптимизировать свои расходы, выбирая более доступные товары и бренды, что нивелирует воздействие цен на отдельные категории товаров. Март – месяц, характеризующийся переходом от зимнего к весеннему периоду, что может влиять на структуру покупок и спрос на определенные категории товаров», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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