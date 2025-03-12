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Иркутянин пошел на СВО, чтобы выплатить долг по алиментам

Житель Иркутска задолжал более 1 млн рублей по алиментам. Чтобы выплатить деньги, он принял участие в спецоперации, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

«Гражданин свои родительские обязанности игнорировал, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся. В связи с этим, неоднократно был привлечен к административной ответственности, а впоследствии и к уголовной», – пояснили в ведомстве.

Чтобы избежать последствий и вернуть деньги, мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ на прохождение службы в зоне СВО. Спустя время, ему удалось полностью погасить долг.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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