Как сберегают иркутяне?

За прошлый год объем депозитов и текущих счетов клиентов ВТБ в Иркутской области увеличился на 28%, при том что в среднем объем сбережений жителей региона, по данным Банка России, за год увеличился на 23%. Об этом на пресс-конференции рассказала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

На сегодня из 125,5 млрд рублей, размещенных розничными клиентами банка, почти 95 млрд находятся именно на депозитах и накопительных счетах.

По сравнению с прошлым годом средние суммы вкладов у жителей региона выросли на 16-17%. На сегодня средний размер вклада составляет 468 тысяч рублей, накопительного счета – 123 тыс. рублей – на накопительном счете.

Большая часть сбережений – это вклады сроком до одного года.

«Размещать средства на более длительный период люди не особенно стремятся. Это и понятно: доходность на краткосрочных депозитах – на 3-6 месяцев – сейчас намного привлекательнее. И, пока ставка ЦБ не пойдет вниз, а этого не произойдет, по нашим прогнозам, как минимум еще три-четыре месяца, банки будут предлагать хорошие условия», – пояснила Александра Макарова.