С господдержкой в Иркутске в 2024 году строился каждый третий дом

По итогам 2024 года в структуре кредитного портфеля ВТБ в Иркутской области топ-3 по отраслям формируют торговля, жилищное строительство и фармацевтика. В частности, с помощью кредитной поддержки ВТБ в прошлом году строился каждый 3-й дом в Иркутске. Об этом на встрече с журналистами рассказала управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова.

Из 9 жилищных проектов 4 были введены в эксплуатацию. Объем кредитных средств бизнеса региона в ВТБ по итогам прошлого года достиг 44,2 млрд рублей и увеличился на 6%.

Отвечая на вопросы журналистов, Александра Макарова отметила, что спрос на кредитные продукты в СМБ продолжает сохраняться.

«Безусловно, банк кредитует качественных заемщиков, но сказать, что кредитование прекратится – нельзя», – прокомментировала Александра Макарова.

Гарантийный портфель СМБ ВТБ в Иркутской области по итогам 2024 года увеличился на 45% до 12,2 млрд руб. Главным образом, гарантии банка востребованы у компаний сферы инфраструктурного, жилищного и коммерческого строительства, оптовой торговли.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов сегмента СМБ банка ВТБ в Иркутской области по итогам 2024 года вырос на 8% и составил почти 42 млрд руб.

Банк обслуживает 19,9 тыс. активных клиентов среднего и малого бизнеса.

«Структура наших клиентов отражает структуру экономики. Малый бизнес концентрируется вокруг крупного. Малый бизнес, в свою очередь, пользуется услугами самозанятых, число которых за год удвоилось», – отметила Александра Макарова.