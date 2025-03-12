Нейросетями пользуется 51% иркутян

Результаты искусственного интеллекта устраивают 30% горожан. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

51% жителей Иркутска используют нейросети: 33% – для личных нужд, 16% – в работе, 15% – для учебы. Мужчины применяют ИИ чаще женщин (52% против 45%), особенно в личных и учебных целях, тогда как женщины чаще используют его профессионально.

Молодежь до 35 лет активнее всего применяет ИИ (65%), тогда как среди людей старше 45 лет этот показатель составляет лишь 21%. Чем выше доход, тем больше иркутяне используют нейросети: 24% среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. руб., и 53% среди тех, чей доход превышает 100 тыс. руб.

29% пользователей довольны качеством выполнения запросов нейросетью, 56% – скорее довольны, 13% – скорее недовольны, 2% – совсем недовольны.