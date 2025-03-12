Иркутяне и нейросети: чем выше доход, тем активнее использование

51% иркутян уже используют нейросети, показал опрос SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска. Из них 33% применяют искусственный интеллект для личных целей, 16% — в работе, а 15% — для учебы. Мужчины чаще используют ИИ, чем женщины (52% против 45%), причем преимущественно для личных и учебных задач, тогда как женщины чаще применяют его в профессиональной деятельности.

Уровень вовлеченности в технологии зависит от возраста: ИИ используют 65% иркутян до 35 лет, 44% — в возрасте от 35 до 45 лет и только 21% среди тех, кто старше 45. Молодёжь активно применяет ИИ во всех сферах: почти каждый второй — для личных целей, каждый третий — для учебы, и 3 из 10 — в работе.

Чем выше доход, тем активнее иркутяне используют нейросети: 24% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц против 53% среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Среди пользователей нейросетей 29% полностью удовлетворены качеством выполнения запросов, 56% — скорее удовлетворены, 13% — скорее не удовлетворены, а 2% — не удовлетворены вовсе.

Ранее Yota сообщила, что DeepSeek стал самой популярной нейросетью среди жителей Иркутска в начале 2025 года. За последний год россияне стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов выросли в 5 раз по сравнению с прошлым январем. Самым популярным сервисом этого января оказался китайский DeepSeek — он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей. Это подтверждают результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов.