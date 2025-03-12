Сезонные кафе в Иркутске: новые ограничения на горизонте

Сезонные кафе и летние веранды в Иркутской области будут работать по новым правилам, согласно подписанному губернатором Игорем Кобзевым законопроекту, который вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Закон вносит изменения в регулирование розничной продажи алкогольной продукции в сфере общественного питания на территории Иркутской области. Закон направлен на упорядочение и развитие цивилизованных форм розничной продажи алкоголя в общепите.

Законопроект, инициированный главой региона, был поддержан парламентом на сессии 26 февраля. В нем учтены положения, устанавливающие требования к размещению и обустройству сезонных залов обслуживания посетителей. Это касается их расположения, порядка выдачи документов, подтверждающих соответствие требованиям, и оценки их соблюдения. Залы должны находиться на территории, прилегающей к объекту общепита, на расстоянии не более 30 метров по прямой линии или на внешних поверхностях здания. Размещение таких зон допускается с 1 апреля по 30 октября и они должны быть оснащены столами и посадочными местами.

С 1 сентября 2025 года предприятия общественного питания, имеющие такие сезонные залы, будут обязаны получить документ, подтверждающий соблюдение требований к их размещению и обустройству для розничной продажи алкоголя.