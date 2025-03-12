Иркутск среди лидеров по использованию биометрии в ипотечных сделках

Банк ДОМ.РФ провел анализ городов, где наиболее активно используется биометрия для оформления ипотеки.

Лидером стала Москва, где треть ипотечных сделок осуществляется с помощью биометрических данных. Следом идут Тюмень (около 15%), города Подмосковья, Новосибирск и Краснодар (по 10%). В числе лидеров также находятся Хабаровск, Екатеринбург, Якутск, Владивосток и Иркутск.

«Подтверждение личности по биометрии — это важный этап в процессе цифровой ипотеки, позволяющий клиентам проходить все шаги по сделке дистанционно. Биометрия все чаще используется для открытия ипотечного счета, что позволяет провести идентификацию клиента без посещения офиса. Мы наблюдаем устойчивый рост популярности этого сервиса», — отметил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.